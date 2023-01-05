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03:35, 5 января 2023Мир

Белый дом заверил в отсутствии давления на Израиль из-за Украины

Координатор СНБ США Кирби: Израиль сам принимает решение об отношениях с Москвой и Киевом

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что каждое государство самостоятельно принимает решение относительно взаимоотношений с Москвой и Киевом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон пытается сплотить все международное сообщество вокруг Украины в контексте ее конфликта с Россией. При этом Кирби подчеркнул, что страны должны сами решать, как будут вести дела с Россией и Украиной.

Таким образом представитель Белого дома прокомментировал возможное улучшение отношений между Россией и Израилем после прихода к власти правительства Биньямина Нетаньяху. В беседе с журналистами Кирби отметил, что Израиль является «прекрасным партнером, другом и союзником» Соединенных Штатов в регионе, и заверил в отсутствии давления на Иерусалим из-за Украины.

29 декабря 2022 года в Израиле было приведено к присяге новое правительство во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, который уже занимал пост премьера в 1996-1999-м и с 2009-го по 2021 год.

Позже министр иностранных дел страны Эли Коэн заявил, что новое правительство Израиля будет говорить об Украине «не так открыто».

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Марина Совина
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