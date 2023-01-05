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02:57, 5 января 2023Бывший СССР

Зеленский не увидел причин для отказа в передаче танков Украине

Зеленский: у партнеров Украины нет причин не поставлять Киеву танки западного образца

Фото: Ukrainian Presidential Press / Service Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел причин для отказа партнеров Киева поставлять танки западного образца. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

Украинский лидер отметил, что Киев получит больше бронетехники, включая танки французского производства. «Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Франция пообещала поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. «Бронетехника западного производства впервые поставляется в поддержку украинской армии», — сообщил источник Reuters в Елисейском дворце.

В декабре 2022 года глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж продолжит оказывать военную поддержку Вооруженным силам Украины в 2023 году. Он также обещал провести ремонт военного оборудования, которое уже поставили Киеву.

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Марина Совина
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