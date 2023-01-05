Зеленский не увидел причин для отказа в передаче танков Украине

Зеленский: у партнеров Украины нет причин не поставлять Киеву танки западного образца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел причин для отказа партнеров Киева поставлять танки западного образца. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

Украинский лидер отметил, что Киев получит больше бронетехники, включая танки французского производства. «Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Франция пообещала поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. «Бронетехника западного производства впервые поставляется в поддержку украинской армии», — сообщил источник Reuters в Елисейском дворце.

В декабре 2022 года глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж продолжит оказывать военную поддержку Вооруженным силам Украины в 2023 году. Он также обещал провести ремонт военного оборудования, которое уже поставили Киеву.