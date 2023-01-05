Зеленский не увидел причин для отказа в передаче танков Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не увидел причин для отказа партнеров Киева поставлять танки западного образца. Такое заявление он сделал после телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.
Украинский лидер отметил, что Киев получит больше бронетехники, включая танки французского производства. «Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца», — сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что Франция пообещала поставить Украине колесные танки AMX-10 RC. «Бронетехника западного производства впервые поставляется в поддержку украинской армии», — сообщил источник Reuters в Елисейском дворце.
В декабре 2022 года глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж продолжит оказывать военную поддержку Вооруженным силам Украины в 2023 году. Он также обещал провести ремонт военного оборудования, которое уже поставили Киеву.