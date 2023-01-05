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01:48, 5 января 2023Россия

Раненых при обстреле в Макеевке военных отправили в другие регионы

Пушилин: почти всех раненых при обстреле в Макеевке военных отправили в другие регионы РФ

Фото: РИА Новости

Большинство военнослужащих, получивших ранения при обстреле в Макеевке, отправлены на лечение в другие регионы России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно, благодаря чему удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Также политик отметил, что «и бойцы, и командиры вели себя геройски, они спасли много своих сослуживцев».

Ранее Пушилин рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение наградить бойцов, спасавших своих товарищей после удара ВСУ по Макеевке. По его словам, пока речь идет о шестерых военнослужащих.

Украинские военные обстреляли здание ПТУ с мобилизованными в Макеевке под Донецком в новогоднюю ночь. Российское Минобороны сообщило о гибели 89 военнослужащих.

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Марина Совина
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