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11:46, 4 января 2023Россия

Губернатор Самарской области раскрыл подробности удара ВСУ по Макеевке

Губернатор Самарской области Азаров: военные после обстрела в Макеевке спасали товарищей

Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Военнослужащие, попавшие по удар Вооруженные сил Украины (ВСУ) в Макеевке, после обстрела спасали других и вытаскивали товарищей из-под завалов. Подробности событий происшествия губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает KP.RU.

«Чем больше узнаю, тем больше убеждаюсь, что наши парни — Герои с большой буквы. После обстрела и рядовые, и офицеры, — с ранениями, с контузией, — спасали других, вытаскивали товарищей из-под завалов», — поделился он. По словам Азарова, военнослужащие помогали, рискуя жизнью, и после прибытия МЧС.

Губернатор заявил, что будет ходатайствовать о представлении бойцов из полка к государственным наградам.

2 января Минобороны России сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по Макеевке. По зданию ПТУ с мобилизованными был нанесен удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS. Замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов подтвердил, что ВСУ обстреляли здание в новогоднюю ночь.

По последним данным, число погибших в результате удара возросло до 89.

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Алина Гончарова
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