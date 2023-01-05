Раскрыта информация о новом пакете военной помощи США Украине

Reuters: США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву, его обнародуют 6 января

США включат около 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley в новый пакет военной помощи Украине, который обнародуют в пятницу, 6 января. Такую информацию агентству Reuters раскрыли два американских чиновника.

В среду, 4 января, в Белом доме сообщали, что в ближайшие дни и недели США планируют поставить Украине новую военную помощь. Новые пакеты военной помощи Вашингтона Киеву могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS.