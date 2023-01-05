ВС России заявили о контроле над островом Большой Потемкин у Херсона

Российские войска установили полный контроль над островом Большой Потемкин близ Херсона

Остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона, перешел под полный контроль российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России также установили на острове государственный флаг.

«Мы отсюда не уходили и уходить не будем. Здесь находится наш флаг», — заявил один из них. По словам военных, видео, где украинские солдаты вывешивают свой флаг над Большим Потемкиным, являются фейком.

Ранее стало известно, что в Херсонской области полицейские обнаружили тайник диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами. Как рассказали в ведомстве, накануне полицейские Скадовского муниципального округа получили информацию о тайнике с оружием в поле недалеко от села Антоновка. Сейчас полицейские выясняют происхождение схрона. По данным оперативников, он предназначался для украинских диверсантов.