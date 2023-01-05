Подсчитано количество обнаруженных российской ПВО самолетов-разведчиков

Минобороны: российская ПВО за 2022 год сопроводила более двух тысяч самолетов-разведчиков

Силы противовоздушной обороны России (ПВО) за 2022 год обнаружили и сопроводили более двух тысяч самолетов-разведчиков. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Также было обеспечено сопровождение более десяти боевых стратегических бомбардировщиков. Всего за минувший год дежурные силы ПВО приводились в готовность «номер один» более четырех тысяч раз.

Всего же, подсчитали в военном ведомстве, дежурные боевые расчеты радиотехнических войск сопровождали более двух миллионов воздушных объектов, из которых более 600 тысяч — иностранные самолеты.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

29 декабря многоцелевой самолет ВВС Турции, предназначенный, в частности, для радиоэлектронной разведки и патрулирования водного пространства, заметили над акваторией Черного моря.

20 декабря крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили над Польшей в день визита президента России Владимира Путина в Минск. Boeing RC-135W River Joint фиксировался над польским городом Седльце, расположенным в 60 километрах от границы.