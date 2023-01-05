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15:34, 5 января 2023Россия

Медведев пообещал отомстить за каждого убитого россиянина

Медведев: Россия отомстит за каждого убитого гражданина страны

Россия будет мстить за каждого убитого россиянина. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram, комментируя обращение посольства США к гражданам России.

По его словам, США и их «прихвостням» никогда не будет прощения за убийство россиян.

«Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете. И выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», — говорится в публикации.

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Сергей Истомин
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