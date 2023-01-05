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05:30, 5 января 2023Россия

Губернатор Азаров заявил о переводе в Самару 60-70 раненых военных из Макеевки

Губернатор Азаров заявил о переводе в Самару 60-70 раненых военных из больницы Макеевки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Около 60-70 военнослужащих из Самарской области, раненных в результате удара по ПТУ в Макеевке, будут переведены на лечение в Самару. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров, передает региональное информагентство «СОВА».

Политик посетил военнослужащих в больнице Ростова-на-Дону, куда были доставлены пострадавшие. «Примерно 60-70 человек, у кого позволяет самочувствие, в Самару отправим. Это придаст бойцам сил для скорейшего восстановления. Наши медики к приему готовы», — сказал он. Тех же, кому требуется специализированное лечение, Азаров пообещал направить в лучшие госпитали страны, в том числе в Москве.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что большинство военнослужащих, которые получили ранения при обстреле в Макеевке, были отправлены на лечение в другие российские регионы. Однако он не называл каких-либо цифр. По его словам, пострадавшие были доставлены в больницы максимально оперативно.

Также Пушилин рассказал, что президент России Владимир Путин принял решение наградить шестерых бойцов, спасавших в Макеевке своих товарищей. Азаров в свою очередь отметил, что помощь сослуживцам оказывали те, кто во время того же обстрела получил ранения или контузии.

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Марина Совина
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