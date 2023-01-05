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09:40, 5 января 2023Россия

Россиянам напомнили о появлении нового сигнала светофора

Юрист Редин: в РФ появится новый сигнал светофора в виде силуэта пешехода и белой стрелки

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Весной текущего года в России появится новый сигнал светофора. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, новый сигнал будет изображен в виде силуэта пешехода и стрелки белого цвета. Он будет располагаться под основными цветами светофора. Юрист пояснил, что стрелка указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения.

При этом Редин подчеркнул, что новый сигнал не вводит новых правил, поскольку водитель обязан уступать пешеходам и в нынешней ситуации.

Ранее Редин напомнил, что в России появились новые дорожные знаки. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

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Марина Совина
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