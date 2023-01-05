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06:26, 5 января 2023Мир

Швейцария открестилась от поставок Ирану деталей для производства беспилотников

Минэкономики Швейцарии опровергло сообщения о поставках Ирану деталей для дронов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш открестился от сообщений, что страна поставляла Ирану детали для производства беспилотников. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Никаких поставок таких коммерческих промышленных товаров из Швейцарии в Иран не осуществлялось. Экспорт из Швейцарии запрещен санкциями», — подчеркнул он. В то же время Майенфиш допустил, что Тегеран мог приобрести такие детали на мировом рынке, поскольку эти товары производятся в третьих странах.

Как отмечает агентство, ранее в СМИ появилась информация, что у иранского беспилотника Shahed-136 якобы имеются 52 детали иностранного производства, в том числе из США и Швейцарии.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках вооружения России. Дипломат заявил, что государство не отправляло никакой военной техники ни одной стороне.

Украинская сторона считает, что Иран поставляет в Россию беспилотники Shahed-136 и Mohajer-6. В свою очередь, Россия отрицает факт покупки иранских дронов.

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Марина Совина
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