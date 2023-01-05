Военкор рассказал об использовании тактики запугивания в ВСУ

Военкор Прокудин рассказал, что военачальники ВСУ используют тактику угроз и репрессий

Военный корреспондент Филипп Прокудин рассказал об использовании тактики запугивания в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в беседе с URA.RU.

«По тому, что я знаю, там репрессии пускают в ход без колебаний. Или этим угрожают. Также это вполне может быть и приемом», — отметил Прокудин. По его словам, украинских военных «учат тому, что говорить в плену», чтобы они «могли списать все на «злых националистов».

Военкор высказал мнение, что украинские генералы избегают пленения своих военных, чтобы те не попали под воздействие российской армии. «И в этом смысле всегда хочется видеть более эффективную работу нашего воздействия на ВСУ. В массовом сознании мобилизованного гражданина Украины есть немало вопросов, на которые мы могли бы ответить», — заключил Прокудин.