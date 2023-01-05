Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:19, 5 января 2023Бывший СССР

Военкор рассказал об использовании тактики запугивания в ВСУ

Военкор Прокудин рассказал, что военачальники ВСУ используют тактику угроз и репрессий

Военный корреспондент Филипп Прокудин рассказал об использовании тактики запугивания в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в беседе с URA.RU.

«По тому, что я знаю, там репрессии пускают в ход без колебаний. Или этим угрожают. Также это вполне может быть и приемом», — отметил Прокудин. По его словам, украинских военных «учат тому, что говорить в плену», чтобы они «могли списать все на «злых националистов».

Военкор высказал мнение, что украинские генералы избегают пленения своих военных, чтобы те не попали под воздействие российской армии. «И в этом смысле всегда хочется видеть более эффективную работу нашего воздействия на ВСУ. В массовом сознании мобилизованного гражданина Украины есть немало вопросов, на которые мы могли бы ответить», — заключил Прокудин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы переговоры польских наемников в зоне спецоперации
Названы главные задачи Байдена на 2023 год
Швейцария открестилась от поставок Ирану деталей для производства беспилотников
Военкор рассказал об использовании тактики запугивания в ВСУ
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины
Финляндия не пустила больше трех тысяч человек через границу с РФ в 2022 году
Известная актриса объяснила причину празднования Нового года за границей
Губернатор Азаров заявил о переводе в Самару 60-70 раненых военных из Макеевки
В России указали на попадание в зависимость Запада и Востока от Эрдогана
ШОС заявила о готовности создать условия для решения украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.