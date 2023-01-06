Немцы стали в пять раз чаще отказываться от военной службы

RND: в ФРГ военные стали в пять раз чаще отказываться от службы из-за конфликта на Украине

Немцы стали чаще отказываться от военной службы на фоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на федеральное ведомство ФРГ по делам семьи и гражданского общества.

По информации издания, число отказников — ими считаются только те, кто уже служит в бундесвере, — выросло почти в пять раз. Если в 2021 году ведомство получило 201 заявление об отказе от военной службы по этическим соображениям, то в 2022-м их число выросло до 951. Как отмечается, это связано с тем, что многие военнослужащие не ожидали военного конфликта на Украине.

Кроме того, с начала 2022 года продолжает сокращаться число кандидатов на военную службу. Издание отмечает, что для бундесвера, которому и так приходится конкурировать за квалифицированные кадры с частными компаниями и госучреждениями, это крайне болезненная тенденция. «Более того, [численность личного состава] не продолжат сокращать, как это в основном происходило с 1990 года, а планируют снова увеличить — с 183 тысяч до 203 тысяч солдат. Поэтому каждый отказ от службы имеет значение», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot в первом квартале 2023 года. Отмечается, что украинские военные пройдут обучение управлению БМП в Германии, курсы займут около восьми недель.