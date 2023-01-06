В США объяснили отсутствие Байдена на похоронах Бенедикта XVI

Белый дом: Ватикан не пригласил Джо Байдена на похороны Папы Римского Бенедикта XVI

Президент США Джо Байден и многие другие мировые лидеры отсутствовали на похоронах папы Бенедикта XVI из-за пожелания Ватикана, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, в соответствии с пожеланиями покойного папы, вместо Байдена от США был направлен посол при Святом Престоле Джо Доннелли. Как пишет Catholic News Agency, ранее представители Ватикана объяснили, что на церемонии, которая должна была пройти под «знаком простоты», были приглашены лишь две официальные государственные делегации — из Италии и Германии. Лидеры из других стран присутствовали в частном порядке.

Торжественная церемония похорон прошла 5 января в Ватикане. Бенедикта XVI похоронили в гробнице под базиликой Святого Петра. По данным полиции, на похороны пришли около 50 тысяч скорбящих.

Бенедикт XVI (в миру — Йозеф Алоиз Ратцингер) был 265-м папой римским в истории, с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года. Он скончался утром 31 декабря в возрасте 95 лет. Покинув пост в 2013 году, понтифик поселился в монастыре Mater Ecclesiae («Матерь Церкви») в Ватикане.