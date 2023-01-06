В Белом доме высказались о сроках передачи Украине БМП Bradley

Белый дом: США постараются как можно скорее передать Киеву БМП Bradley

Переброска Украине американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley потребует времени, но США постараются сделать это как можно скорее, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Он уточнил, что не может назвать дату. «Пройдет какое-то время, прежде чем они действительно смогут оказаться на Украине», — высказался он о сроках. Власти пообещали «сделать это так быстро, как это возможно».

Ранее стало известно, что США намерены предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley. 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.