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13:52, 6 января 2023Наука и техника

В Эквадоре обнаружили новый вид удавов

В Министерстве окружающей среды Эквадора сообщили об открытии нового вида удавов

Фото: Phys.org

Ученые обнаружили новый вид карликового удава в эквадорской Амазонии. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Неизвестная змея была названа Tropidophis cacuangoae. По словам представителей Министерства окружающей среды Эквадора, вторая часть имени посвящена Долорес Какуанго — активистке, защищавшей права коренных эквадорских народов в 30-60-х годах XX века.

Два экземпляра нового вида были найдены в национальном заповеднике Колонсо Чалупа и в частном парке Сумак Каусай. Длина змеи составляет около 20 сантиметров, а по окрасу кожи карликовый удав напоминает обыкновенных удавов. Животные необычны тем, что имеют «рудиментарный таз», характерный для примитивных змей. Некоторые специалисты считают это свидетельством того, что змеи произошли от ящериц, потерявших конечности в течение миллионов лет.

Ученые заявили, что теперь число известных видов рода Tropidophis (земляных удавов), эндемичных для Южной Америки, достигло шести.

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Александр Еникеев
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