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13:03, 6 января 2023Наука и техника

Рисунки пещерных людей оказались первым лунным календарем

Cambridge Archaeological Journal: обнаружен лунный календарь эпохи позднего палеолита

Изображение: Phys.org

Ученые Университетского колледжа Лондона и Даремского университета изучили отметки в пещерах, сделанные древними людьми эпохи позднего палеолита 37-42 тысячи лет назад. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Cambridge Archaeological Journal, пещерные рисунки представляют собой протописьменность и первый пример использования лунного календаря.

Исследователи проанализировали базу изображений наскальных рисунков и пришли к выводу, что часто встречающиеся вместе с изображениями животных прямые линии и точки обозначают собой месяцы и образуют фенологический календарь, отображающий годичные сезонные изменения начиная с весны. В основе этого календаря лежит период смен фаз Луны, то есть лунные (синодические) месяцы.

Ученые также показали, что символ Y, который является одним из наиболее часто встречающихся знаков в палеолитическом нефигуративном (абстрактном) искусстве, означает «рождение». В лунном календаре Y обозначает начало сезонов размножения различных животных, являющихся потенциальной добычей для охотников.

По словам авторов, результаты научной работы впервые позволяют прочитать первые известные образцы письменности в истории Homo sapiens.

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Александр Еникеев
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