Китайского экс-чиновника приговорили к смертной казни за взятку

Суд города Тайань в Китае приговорил бывшего чиновника к смертной казни за взятку

Суд средней ступени города Тайань в КНР приговорил экс-чиновника к смертной казни за получение взятки. Об этом сообщает китайская газета «Жэньминь жибао».

Как пишет издание, бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин приговорили к казни за получение взятки на сумму 540 миллионов юаней (около 78 миллионов долларов).

Отмечается, что приговор должен быть исполнен с отсрочкой на два года, при этом государство конфискует все имущество обвиняемого. После двухлетнего срока казнь заменят на пожизненное заключение без права на дальнейшее смягчение наказания. Смягчающими обстоятельствами стало активное содействие следствию со стороны обвиняемого.

Ранее сообщалось, что народный суд средней ступени города Чанчунь (провинция Цзилинь) вынес смертный приговор бывшему заместителю министра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюню за коррупционные преступления.