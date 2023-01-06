Спрогнозирована масштабная потеря ледников

Science: к 2100 году ледники Земли потеряют от 26 до 41 процента массы из-за потепления

Международная группа ученых спрогнозировала масштабную потерю ледников из-за глобального потепления. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

По словам специалистов, ледники потеряют к 2100 году от 26 до 41 процента своей массы, если средние глобальные температуры повысятся выше значений 2015 года на от 1,5 до 4 градусов Цельсия соответственно. Это приведет к повышению уровня моря от 90 до 154 миллиметров, а также к исчезновению от 49 до 83 процентов ледников Земли.

Поскольку потеря массы линейно связана с повышением температуры, адекватные усилия по предотвращению потепления уменьшат потерю ледников. Согласно докладу, представленному на Конференции ООН по изменению климата 2021 года, взятые правительствами стран мира климатические обязательства предусматривают повышение глобальных температур на 2,7 градуса Цельсия, что приведет к повышению уровня моря примерно на 115 миллиметров.

Горные ледники, которые представляют собой многолетние ледяные массивы, за исключением ледяных щитов Гренландии и Антарктики, являются критически важным водным ресурсом для почти двух миллиардов человек.