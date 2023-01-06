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07:06, 6 января 2023Интернет и СМИ

В Ирландии ужаснулись размещением украинцев на Рождество

Newstalk: в Ирландии ужаснулись размещением украинских беженцев на Рождество в палатках

Фото: Michel Spingler / AP

Журналист Джеймс Уилсон ужаснулся размещением украинских беженцев в Ирландии в канун Рождества. Об этом он написал в материале для Newstalk.

По его словам, некоторых мигрантов поселили в палатках, других — в зданиях школ. При этом условия проживания в палатках вызывают опасения из-за неспособности такого жилья выдержать зимнюю погоду.

«Они, конечно, плохо подходят под те погодные условия, со снегом и обледенением, как это было у нас в начале декабря. Это неподходящее жилье», — высказался местный чиновник Катал Кроу.

Ранее в Германии предложили решение для размещения украинских беженцев. В частности, власти Гамбурга собираются разместить мигрантов с Украины в передвижных контейнерах, в которых могут расположиться до шести человек. Размеры такого жилья составляют шесть метров в длину и два с половиной метра в ширину.

Марина Совина
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