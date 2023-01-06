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03:32, 6 января 2023Мир

В Британии оценили приближение мира после предложенного Россией перемирия

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что предложение России о перемирии не приблизит мира

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Глава Минобороны Британии Джеймс Клеверли оценил перспективы «приближения мира» после прекращения огня в зоне проведения спецоперации, предложенного президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в Twitter.

По словам Клеверли, предложение России о рождественском перемирии не поможет урегулированию конфликта.

«Тридцатишестичасовое прекращение российских атак никак не приблизит перспективы мира», — высказался британский министр.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на рождественские праздники. По его мнению, Россия под предлогом тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии» и усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения.

Ранее 5 января Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня в зоне специальной военной операции. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла.

Марина Совина
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