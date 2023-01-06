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07:26, 6 января 2023Мир

Главы Минобороны США и Японии встретятся в Вашингтоне

Пресс-секретарь Райдер: главы Минобороны США и Японии встретятся в Вашингтоне 11-12 января

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии 11-12 января проведут встречи в Вашингтоне перед визитом в страну японского премьера Фумио Кисиды. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале PBS NewsHour.

По словам Райдера, глава Минобороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен 11 января проведут в Госдепартаменте совместную встречу, в которой также примут участие глава японского МИД Ёсимаса Хаяси и министр обороны Ясукадзу Хамада.

12 января Остин примет в Пентагоне Хамаду. Планируется обсуждение вопросов стратегического сотрудничества Вашингтона и Токио.

Ранее сообщалось, что власти Японии намерены пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-формате в саммите «Большой семерки» (G7), который пройдет 19-21 мая в Хиросиме.

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Марина Совина
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