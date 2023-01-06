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01:43, 6 января 2023Мир

Байден похвалил работу еще не доставленных на Украину систем Patriot

Байден похвалил эффективность систем Patriot на Украине, хотя их еще туда не доставили

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден похвалил эффективную работу зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине, хотя, по официальным данным, системы еще не доставлены на территорию страны. С таким заявлением он выступил на встрече с членами своего кабинета, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, системы уже хорошо функционируют и помогают Украине, «и русские начинают осознавать это».

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона. Системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи, который был представлен к визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Марина Совина
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