Байден похвалил работу еще не доставленных на Украину систем Patriot

Байден похвалил эффективность систем Patriot на Украине, хотя их еще туда не доставили

Президент США Джо Байден похвалил эффективную работу зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине, хотя, по официальным данным, системы еще не доставлены на территорию страны. С таким заявлением он выступил на встрече с членами своего кабинета, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, системы уже хорошо функционируют и помогают Украине, «и русские начинают осознавать это».

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона. Системы Patriot вошли в очередной пакет американской военной помощи, который был представлен к визиту в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.