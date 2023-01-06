Полиция задержала открывшего стрельбу в Косово мужчину

На юге Косово задержали мужчину, открывшего стрельбу в канун празднования Рождества

Полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу на юге Косово в канун празднования Рождества. Об этом пишет ТАСС.

По доступным данным, задержанным оказался 33-летний мужчина, его национальность не уточняется. Сербские СМИ писали, что он албанец. Сейчас нарушитель доставлен в город Урошевац для допроса.

Ранее жители населенного пункта Готовуша на юге Косово начали перекрывать дороги после стрельбы. Местные жители собрались на месте покушения в знак протеста. Протестующие требовали задержать открывшего огонь мужчину. Уточняется, что уже перекрыт участок трассы Урошевац — Штрпце.

6 января неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия по отмечающим Рождественский сочельник сербам. В результате инцидента двое оказались ранены. Стрельба произошла в районе города Штрпце. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина.

В момент нападения пострадавшие шли по обочине дороги и несли на вечернюю церемонию специальное полено. Мужчина открыл огонь из проезжающего мимо них автомобиля. Оба пострадавших были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.