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19:44, 6 января 2023Мир

В Косово начали перекрывать дороги после стрельбы в Рождество

Протестующие на юго Косово начали перекрывать дороги после стрельбы албанца

Фото: Florion Goga / Reuters

Жители населенного пункта Готовуша на юге Косово начали перекрывать дороги после стрельбы, которую открыл албанец по отмечающим Рождество сербам. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, местные жители собрались на месте покушения в знак протеста. Протестующие требуют задержать открывшего огонь албанца. Уточняется, что уже перекрыт участок трассы Урошевац — Штрпце.

6 января албанец в Косово открыл стрельбу из автоматического оружия по отмечающим Рождественский сочельник сербам. В результате инцидента двое оказались ранены. Стрельба произошла в районе города Штрпце. Ранения получили 11-летний подросток и 21-летний мужчина.

В момент нападения пострадавшие шли по обочине дороги и несли на вечернюю церемонию специальное полено. Албанец открыл огонь из проезжающего мимо них автомобиля. Оба пострадавших были госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

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Варвара Кошечкина
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