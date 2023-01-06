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12:03, 6 января 2023Силовые структуры

Россиянина оштрафовали по новому закону о пропаганде нетрадиционных отношений

Мужчина в Москве оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений

Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

В Москве россиянин был оштрафован на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в соответствии с новой статьей административного кодекса, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что сперва мужчину оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за занятие проституцией, он признался в оказании интимных услуг. Вскоре в отношении него составили протокол по части 2 статьи 6.21 КоАП РФ за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в интернете.

По данным из суда, россиянин опубликовал анкету с фотографиями в женском образе и с обнаженной грудью. По этому делу он также признал вину и получил штраф в 100 тысяч рублей.

5 декабря был подписан закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии. Кроме того, он запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

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Антон Похиляк
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