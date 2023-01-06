Пентагон оценил возможность ВСУ интегрировать ракеты RIM-7 в советские системы

Пентагон сообщил, что ВСУ может интегрировать ракеты RIM-7 Sea Sparrow в советские системы

Замглавы Пентагона Лаура Купер, оценивая возможность интеграции Вооруженными силами Украины (ВСУ) переданных Киеву зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow в имеющиеся у них системы советского образца, отметила, что они могут это сделать, сообщает РИА Новости.

«RIM-7 могут быть интегрированы в украинские системы советских времен», — заявила представитель американского оборонного ведомства.

Она также отметила своевременную передачу Украине боевых машин пехоты (БМП) Bradley, добавив, что таким образом ВСУ смогут добиться изменения динамики на поле боя.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что в Вашингтоне надеются, что украинские военные быстро обучатся работать с переданными Киеву в рамках рекордного пакета помощи американскими БМП Bradley.