На съемках клипа French Montana устроили стрельбу

Десять человек ранили во время стрельбы на съемках клипа рэпера French Montana во Флориде

Во время съемок клипа рэп-исполнителя French Montana в городе Майами Гарденс во Флориде произошла стрельба. В результате были ранены десять человек, передает издание WSVN.

Инцидент произошел около восьми вечера в четверг, 5 января, рядом с рестораном The Licking. В полицейском департаменте города подтвердили факт стрельбы, но отказались раскрывать детали до завершения расследования. Один из спасателей отметил, что четверо из пострадавших смогли самостоятельно добраться до больницы, еще шестерых туда доставили и оказали медицинскую помощь.

Очевидец Сед Могул рассказал, что перед началом стрельбы заметил, как у одного из находящихся в толпе рядом с рестораном украли часы и бумажник. За этим последовали 13-15 выстрелов. French Montana никак не прокомментировал произошедшее.

В мае три человека пострадали во время стрельбы в Приморье. В одном из местных кафе произошел вооруженный конфликт с огнестрельным и травматическим оружием, в результате чего двое посетителей заведения получили ранения, а один погиб.