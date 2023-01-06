Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:52, 6 января 2023Культура

На съемках клипа French Montana устроили стрельбу

Десять человек ранили во время стрельбы на съемках клипа рэпера French Montana во Флориде

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Во время съемок клипа рэп-исполнителя French Montana в городе Майами Гарденс во Флориде произошла стрельба. В результате были ранены десять человек, передает издание WSVN.

Инцидент произошел около восьми вечера в четверг, 5 января, рядом с рестораном The Licking. В полицейском департаменте города подтвердили факт стрельбы, но отказались раскрывать детали до завершения расследования. Один из спасателей отметил, что четверо из пострадавших смогли самостоятельно добраться до больницы, еще шестерых туда доставили и оказали медицинскую помощь.

Очевидец Сед Могул рассказал, что перед началом стрельбы заметил, как у одного из находящихся в толпе рядом с рестораном украли часы и бумажник. За этим последовали 13-15 выстрелов. French Montana никак не прокомментировал произошедшее.

В мае три человека пострадали во время стрельбы в Приморье. В одном из местных кафе произошел вооруженный конфликт с огнестрельным и травматическим оружием, в результате чего двое посетителей заведения получили ранения, а один погиб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Медведев прокомментировал отказ Украины от прекращения огня на Рождество
На съемках клипа French Montana устроили стрельбу
Губерниев ответил заявившему о покупке Россией матчей на ЧМ-2018 экс-игроку МЮ
Эстония потратит более 900 тысяч евро на демонтаж советских памятников
В США высказались об отказе Зеленского от рождественского перемирия
Британка спасла музей русского искусства в Испании от закрытия
Никиту Михалкова перевели в реанимацию
ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского «режима тишины»
США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow
Россиянка устроила перестрелку с полицейскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.