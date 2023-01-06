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13:29, 6 января 2023Бывший СССР

Белоруссия назвала цель военной группировки с Россией

Минобороны Белоруссии: группировка войск Союзного государства приготовилась к защите

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Совместная региональная группировка войск России и Белоруссии приготовилась к защите Союзного государства. Такую цель назвал замминистра обороны Белоруссии Андрей Жук, пишет РИА Новости.

В Минобороны республики также отметили, что военные двух государств будут проходить совместные учения, в том числе «Щит Союза — 2023». «Будет осуществляться подготовка межвидовых подразделений. На территории страны начинается летно-тактическое учение. Далее будут различного рода штабные тренировки», — рассказал Жук.

6 января Минобороны Белоруссии сообщило, что в республику прибыл эшелон военной техники из России. Техника входит в состав региональной группировки войск Союзного государства — техника была перемещена на территорию страны для обеспечения безопасности Союзного государства.

5 января Министерство обороны Белоруссии сообщило, что Минск продолжает наращивание региональной совместной группировки сил Белоруссии и России. Запланировано проведение совместного летно-тактического учения, направленного на повышение уровня боевой подготовки авиационных подразделений Вооруженных сил Белоруссии. Со стороны России в мероприятии будет участвовать воинское формирование воздушно-космических сил.

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Варвара Кошечкина
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