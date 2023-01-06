В МИД Британии заявили о планах передать Украине танки

Глава МИД Клеверли: Британия или страны-союзники планируют в будущем передать Киеву танки

Глава министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил о планах Лондона и стран-союзников передать Украине танки. Его слова приводит телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос об обязательствах Британии перед Украиной, Клеверли отметил, что Лондон предоставляет военное оборудование для возможности нанесения «решающего удара по российским целям на расстоянии».

По словам британского министра, танки могут стать частью поддержки. «Откуда из возьмут, какие союзники их предоставят — это то, над чем мы, конечно, работаем друг с другом», — пояснил он.