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20:18, 6 января 2023Мир

США переименовали Турцию

Госдеп США изменил написание названия Турции с Turkey на Turkiye

Фото: Andrew Harnik / AP

Государственный департамент США согласился изменить написание названия Турции в ответ на просьбу Анкары. Об этом сообщает «РИА Новости».

В новых официальных документах США вместо Turkey будет указано Turkiye, при этом произношение не поменяется. Мера принята в преддверии визита в Вашингтон министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который назначен на конец января. В ходе встречи будут обсуждаться позиция Анкары в отношении украинского кризиса и принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил «переименовать» страну в декабре 2021 года. Он подписал указ, согласно которому новым экспортным брендом Турции станет Türkiye. Новое название должно поспособствовать повышению узнаваемости произведенной в Турции продукции во всем мире.

В июне 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) одобрила просьбу министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о смене названия страны на иностранных языках. Написание изменилось в международных и официальных документах.

Александра Качан
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