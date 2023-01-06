Россиянам дали семь советов по продуктивному проведению выходных

Психолог Самбурский рассказал о пользе безделья на выходных

Большинство людей вечером воскресенья испытывают микродепрессию, так как скоро снова на работу и нужно рано вставать. Зимой эта проблема особенно обостряется, ведь желание что-либо делать в принципе снижается до нуля, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. В беседе с «Лентой.ру» он поделился семью советами, которые помогут провести выходные продуктивно, а также заявил о пользе «ничегонеделанья».

Не стоит много спать

Большинство людей, совершают ошибку, когда очень подолгу спят в выходные, считает психолог. Позднее просыпание в выходные нарушает привычный режим, а также приводит к социальному джетлагу — когда в ночь с воскресенья на понедельник не получается рано уснуть. В результате в понедельник человек вновь просыпается невыспавшимся. Чтобы подобное не случалось, очень важно выстроить режим и соблюдать его, отметил Самбурский.

«При этом каждый опытный психолог утверждает, что высыпаться обязательно нужно, ведь во время сна вырабатывается очень полезный гормон мелатонин, который отвечает за работоспособность, крепкий иммунитет и правильную умственную активность, а также предупреждает быстрое старение организма», — обратил внимание специалист.

Нужно больше времени проводить на улице

Физическая активность днем и нахождение на свежем воздухе также влияет на качество сна, убежден психолог. Поэтому стоит совершать небольшую прогулку даже в пасмурную погоду.

Слушайте свое тело

Если вы ощущаете нехватку сил на выполнение каких-либо активных дел, то отложите их в сторону и дайте себе просто отдохнуть и восстановить ресурсы своего организма Станислав Самбурский клинический психолог

Соблюдайте режим

По его словам, режим нужно соблюдать как в будни, так и в выходные дни. «Не стоит в будни работать до ночи, когда на работу уже нет сил. Помните, что быть хорошим для себя важнее, чем угодить другим», — высказался психолог.

Не перегружайте мозг

Иногда нужно позволить себе такую "роскошь" как обычный отдых и "ничегонеделанье" Станислав Самбурский клинический психолог

Когда мы отдыхаем, происходит упорядочивание памяти, и мы подсознательно расставляем приоритеты в целях и задачах, поделился Самбурский. Мозг активно работает, анализирует, систематизирует информацию. «В результате получается, что мы отдыхали, но мозг работал. Именно в эти моменты и приходят гениальные идеи и неожиданные решения, а вместе с ними заряд бодрости, позитива и энергии», — подчеркнул он.

Не вспоминайте про понедельник

Психолог посоветовал не думать о том, что после выходных наступит понедельник. Вместо этого в выходные дни стоит сфокусироваться на отдыхе и заняться тем, что принесет радость и положительные эмоции.

Проведите выходные активно

«Хорошо проведенные выходные — это выходные, во время которых мы получили яркие эмоции и впечатления. Попробуйте провести выходные активно, и это подарит вам заряд энергии на всю предстоящую рабочую неделю. К тому же доказано, что если человек погружается в то, что его действительно захватывает, он отдыхает от дел, а все мысли о работе и повседневных трудностях уходят на второй план», — заключил специалист.

Ранее психолог Анастасия Корнеева в беседе с «Лентой.ру» поделилась пятью советами, которые помогут продуктивно провести выходные или отпуск. В частности, она посоветовала применять «Матрицу Эйзенхауэра».