Умер актер серии фильмов «Терминатор» Эрл Боэн

TMZ: сыгравший психиатра в серии фильмов «Терминатор» актер Боэн умер на 82-м году жизни

Американский актер Эрл Боэн, сыгравший роль доктора-психиатра Питера Сильбермана в трех сериях фильмов «Терминатор», скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на семью актера.

Это произошло 5 января, однако в открытых источниках информация о смерти появилась 6 января.

Боэн умер на Гавайях. Члены семьи актера не уточнили причину смерти.

Эрл Боэн родился в 1945 году в Нью-Йорке, в первой кинокартине снялся в возрасте 23 лет. Актер исполнял роли примерно в 200 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль в фильмах «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный день» (1991) и «Терминатор 3: Восстание машин» (2003). В 2003 году он объявил о завершении карьеры, но продолжил работу в качестве актера дубляжа в мультфильмах и видеоиграх.

Ранее сообщалось о смерти актера Боба Пенни, сыгравшего в фильме «Форрест Гамп».