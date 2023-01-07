Россиянам пообещали электрическую «буханку»

В Крыму в 2023 году покажут «буханку» с электродвигателем

В Крыму летом 2023 года будет представлена версия фургона УАЗ-452 «Буханка» с электродвигателем. Об этом ТАСС сообщил председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

По его словам, разработкой «набора компонентов для переоборудования» автомобилей в электромобили занялось крымское предприятие «Элькафа», а завод УАЗ помогает компании инженерным ресурсом. «Думаю, что весной мы уже начнем испытания и доработки. К середине или концу лета уже будет настоящий продукт», — обещал Демурия.

По состоянию на январь ведутся работы по сертификации набора компонентов для переоборудования, уточнил собеседник агентства.

Демурия добавил, что трансмиссию электро-«Буханки» планируют сделать полностью электрической, а также допустил возможность установки в отсек двигателя топливного генератора — для увеличения запаса хода на случай поездки в места, где нет зарядки. В случае с версией для холодных регионов разработчики могут предусмотреть установку топливного обогрева салона.

Зарегистрированное в Симферополе предприятие «Элькафа», как следует из открытых данных, в 2022 году выиграло федеральный грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по «Разработке тяговой литий-ионной аккумуляторной батареи с высокой степенью локализации для коммунальных электромобилей, другой автомобильной и специальной техники». В компании отмечали, что после электро-«Буханки» планируют заняться проектом электротрактора.

УАЗ-452 серийно выпускается с 1965 года и имеет множество модификаций.