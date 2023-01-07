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15:37, 7 января 2023Мир

Стало известно о слежке Китая за британскими дипломатами

Газета i: в правительственной машине Великобритании нашли китайский датчик слежения

Фото: Thomas Peter / Reuters

В одной из машин, которую используют члены правительства Великобритании и высокопоставленные дипломаты, нашли передающее данные о своих координатах устройство. Об этом сообщает газета i со ссылкой на источники в спецслужбах страны, по их мнению, за установкой датчиков в производимое Китаем оборудование для транспорта может стоять разведка КНР.

Cотрудник британской контрразведки заявил, что машины тщательно проверили и «разобрали по винтику» из-за растущих опасений Великобритании по вопросу шпионажа. В итоге обнаружили SIM-карту, которая передает свое местоположение.

«Это дает возможность собирать информацию о правительстве в течение многих месяцев и лет, постоянно отслеживая перемещения, постоянно создавая подробную картину ведущейся деятельности», — отметил источник. Другой собеседник газеты, являвшийся сотрудником службы безопасности страны, допустил, что данные о перемещении британских высокопоставленных лиц могли получать как китайские, так и российские спецслужбы.

В августе прошлого года стало известно о растущем беспокойстве Запада из-за активности разведки Китая. Сообщалось, что китайские шпионские операции становятся более масштабными и представляют большую угрозу.

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Кристина Есикова
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