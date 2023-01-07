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01:50, 7 января 2023Мир

Госдеп высказался о визите мировых лидеров в Киев

Госдеп заявил, что лидеры других стран должны сами принимать решение о визите в Киев
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена считает, что мировые лидеры должны самостоятельно принимать решение, посещать ли им Киев, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал вопрос о приглашении нанести визит в Киев, переданном премьер-министру Японии Фумио Кисиде президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как уточнили в Госдепе, США важно то, чтобы другие государства продолжали поддерживать Украину и выступали против специальной военной операции (СВО). «По поводу решений о поездках. Это решения, которые должна принимать каждая конкретная страна», — высказался Прайс. Он добавил, что Токио является сторонником Киева.

Ранее Кисида созвонился с Зеленским. Украинская сторона обратилась к Токио с просьбой о визите премьера в Киев.

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Марина Совина
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