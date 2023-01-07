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01:50, 7 января 2023Россия

Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа

Отоларинголог Мальченко предупредила о возможности потерять голос из-за гриппа

Фото: Pixabay

Отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко в беседе с Ura.ru рассказала, что в случае, если грипп начнет быстро распространяться по организму, либо человек затянет с началом его лечения, он может потерять голос.

«Потеря голоса возможна при любой вирусной инфекции, в том числе и при гриппе. Случается это в случае перехода воспаления с верхних дыхательных путей, нос, горло, на голосовые складки», — заявила специалист.

По ее словам, это происходит в случае высокой активности вируса, при котором происходит его быстрое распространение по организму, либо в том случае, если не сразу начать лечение, и тогда он постепенно распространяется ниже по дыхательным путям.

Она отметила, что распространенный в настоящее время в России вариант гриппа является очень заразным и тяжелым.

Ранее терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова предупредила об опасности, которая может возникнуть в том случае, если женщина заболеет гриппом во время беременности. По ее словам, в этом случае у плода повышается риск врожденных пороков, а также задержки в развитии.

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Марина Совина
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