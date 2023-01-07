Назван способ не потратить все деньги на новогодних праздниках

Финансовый психолог Швецова посоветовала спланировать свой бюджет на новогодние праздники

Финансовый психолог Ксения Швецова в разговоре с Ura.ru назвала россиянам способ, как не потратить все имеющиеся у них деньги на новогодних праздниках. По ее словам, для этого необходимо заранее спланировать свой бюджет.

«Цифра должна быть понятная, которую можно потратить на праздничные дни. Ее нужно написать, увидеть глазами. Нужно объяснить себе причинно-следственную связь, почему больше этой суммы тратить нельзя», — заявила она.

Швецова уточнила, что расплачиваясь картой человек не чувствует денег, которые он тратит. Она отметила, что используя наличные человек лучше осознает, на что и с каким количеством средств он вынужден расставаться, соответственно, совершая меньше незапланированных покупок. Наконец, эксперт посоветовала перед очередной тратой денег подумать о том, на сколько ему необходима эта покупка и стоит ли ее совершать.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что в праздничные дни могут активизироваться мошенники. Юрист раскрыл схемы мошенников и отметил, что в зоне риска находятся онлайн-покупки, «ошибочные» переводы на банковскую карту россиян, рассылки о выигрышах, а также акции с предложениями вкладов и инвестиций.