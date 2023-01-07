В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну

Представитель Госдепа Прайс: Индия может сыграть особую роль в урегулировании на Украине

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс назвал страну, способную сыграть особую роль в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, таковой может стать Индия и ряд других стран, которые взаимодействуют с Москвой и Киевом, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, Соединенные Штаты обратили внимание на заявление Кремля о том, что диалог возможен только с признанием новых территориальных реалий. Он добавил, что Вашингтон надеется изменить российскую позицию, в том числе за счет оказания Украине необходимой военной помощи.

«И мы уверены, что такие страны, как Индия, в этот момент могут сыграть особую роль, и мы приветствуем это. Такие страны, как Индия, которые поддерживают отношения с Россией и Украиной, могут помочь наладить диалог и способствуют дипломатическим усилиям, которые в один прекрасный день могут положить конец конфликту», — подчеркнул Прайс.

Он добавил, что в основе глобального стратегического партнерства с Индией лежит уважение к суверенитету других государств и приверженность правилам мирового порядка. Вашингтон в значительной степени согласен с Нью-Дели в том, что восстановление мира на Украине является необходимым, заключил глава пресс-службы Госдепа.

Ранее экономист Марк Туатти выразил мнение, что единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине, будет Индия, в первую очередь за счет поставок российской нефти.

