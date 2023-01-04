Названа выигравшая от украинского конфликта страна

Экономист Туатти: Индия станет единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине

Единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине, будет Индия, заявил в эфире французского телеканала BFM TV экономист Марк Туатти.

По его словам, Россия продает Индии нефть, чего раньше не происходило. «В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — назвал нюансы специалист. По его словам, таким образом, Индия между делом извлекла пользу от кризиса на Украине.

Туатти считает, что Нью-Дели также получил свою выгоду от «неприятностей, в которые попал Китай», и забрал у него часть рынка. 2023 год станет для всех сложным, так как рецессия охватит весь мир, подчеркнул экономист.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что введение потолка цен на российскую нефть окажется выгодным для Китая, Индии, а также других стран, покупающих ее у Москвы.