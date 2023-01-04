Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:01, 4 января 2023Экономика

Названа выигравшая от украинского конфликта страна

Экономист Туатти: Индия станет единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине, будет Индия, заявил в эфире французского телеканала BFM TV экономист Марк Туатти.

По его словам, Россия продает Индии нефть, чего раньше не происходило. «В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — назвал нюансы специалист. По его словам, таким образом, Индия между делом извлекла пользу от кризиса на Украине.

Туатти считает, что Нью-Дели также получил свою выгоду от «неприятностей, в которые попал Китай», и забрал у него часть рынка. 2023 год станет для всех сложным, так как рецессия охватит весь мир, подчеркнул экономист.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен рассказала, что введение потолка цен на российскую нефть окажется выгодным для Китая, Индии, а также других стран, покупающих ее у Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших военных после удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 89 человек
Врач предупредила об опасности гриппа во время беременности
Названа выигравшая от украинского конфликта страна
В Сербии заявили об отозвании признания Косово еще одной страной
Россиян предупредили об опасности конфет с алкоголем
Турецкий беспилотник атаковал призывной пункт курдских сил в Сирии
Историк раскрыла тайный политический инструмент Зеленского
В США предрекли смещение конгресса к республиканцам в 2030 году
В Турции рассказали о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО
Первые новейшие вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.