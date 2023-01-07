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14:03, 7 января 2023Россия

В Совфеде оценили влияние решения Макрона на конфликт на Украине

Пушков допустил столкновение РФ и НАТО из-за решения Макрона о передаче AMX-10RC Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Киеву боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC может спровоцировать столкновение между Россией и НАТО. Так влияние действий французского лидера на дальнейшее течение конфликта оценил член Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — допустил сенатор.

По его мнению, действия Макрона также во многом отражают текущие настроения в европейских верхах, демонстрируя, в частности, их ожесточенность в отношении Москвы.

О том, что французский лидер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать бронемашины AMX-10 RC, стало известно 4 января. Выступая перед журналистами, Макрон не озвучил данные об объемах и сроках поставок, однако отметил, что переговоры между двумя сторонами продолжатся. В свою очередь, глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что военная техника может прибыть на Украину в течение нескольких недель или месяцев.

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Варвара Кошечкина
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