Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:56, 7 января 2023Экономика

В McDonald's предупредили о сокращениях персонала

CNN: генеральный директор McDonald's Кемпчински заявил о сокращениях персонала в 2023 году

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински предупредил сотрудников о грядущих сокращениях корпоративного персонала. Об этом сообщает телеканал CNN.

В письме работникам, которое оказалось в распоряжении телеканала, говорится о том, что существующие сейчас рабочие места могут быть передвинуты или ликвидированы.

«Мы оценим роли и уровни персонала в организации, впереди будут трудные обсуждения и решения. Отдельные проекты будут исключены из приоритетов или полностью остановлены», — написал глава корпорации.

По его словам, компании нужно показать большую эффективность и скорость работы, а также сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие.

Также сообщается, что McDonald's намеревается заявить о планах по изменению в численности персонала до 3 апреля, численность которого в настоящее время оценивается в 200 тысяч сотрудников корпоративного бизнеса и работников ресторанов, принадлежащих самой компании. При этом по франшизе McDonald's в мире работает более двух миллионов человек.

Недавно увольнять сотрудников начал один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs приготовился сократить часть персонала в ближайшие недели. Генеральный директор организации Дэвид Соломон предупредил сотрудников, что массовые увольнения начнутся в первой половине января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну
Пентагон пообещал побуждать партнеров оказывать военную поддержку Украине
В McDonald's предупредили о сокращениях персонала
Лор рассказала о потере голоса из-за гриппа
Госдеп высказался о визите мировых лидеров в Киев
В Белоруссии назвали цели совместной с Россией группировки войск
Вильфанд назвал 2022 год одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений
Россиянам напомнили о росте пенсий с января
Пентагон сообщил о планах передать Украине авиационные ракеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.