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17:12, 7 января 2023Культура

Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять несколько новых частей «Аватара»

Фото: Kim Jae-Hwan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Режиссер Джеймс Кэмерон захотел снять несколько новых частей научно-фантастического блокбастера «Аватар» после успешного проката его сиквела. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он отметил, что сборы сиквела «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 миллиарда долларов (108,7 миллиарда рублей) в мировом прокате, став самым кассовым фильмом 2022 года.

«Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, я не могу уклониться от этого, — мне придется делать другие сиквелы. Я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — заявил Кэмерон.

Подробности следующей части блокбастера уже известны. По словам режиссера, в следующем фильме появится клан на’ви, отличающийся от всех остальных. «В первых фильмах есть очень отрицательные примеры людей и очень позитивные примеры на’ви. В "Аватаре-3" мы сделаем все наоборот», — сказал он.

Тем временем в России 1 января стартовал прокат фильма «Чебурашка» по мотивам знаменитого мультфильма. Кассовые сборы семейной комедии на данный момент превысили 2,58 миллиарда рублей, что стало рекордом для российских фильмов, вышедших в первый день года.

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Мария Грушко
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