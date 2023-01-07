Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 8 января 2023Мир

Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России

Бывшие главы Госдепа и Пентагона заявили, что Россия не уступит Украине новые регионы
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Кондолиза Райс

Кондолиза Райс. Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс высказались о судьбе новых регионов России в статье для газеты The Washington Post.

По мнению политиков, российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. «Если он [президент России Владимир Путинприм. ред.] не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад», — отметили они.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил об отправке 300 спецназовцев «Ахмат-1» в зону СВО
Митя Фомин поделился воспоминанием о праздновании Нового года в детстве
Принцу Гарри запретили привозить Меган Маркл к умирающей Елизавете II
Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России
Курский депутат объяснил появление видеопривета из Мексики
Число пострадавших при столкновении поездов в Мехико возросло
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
В Совфеде раскритиковали депутата за видеопривет из Мексики
Таиланд ужесточит правила въезда туристов с 9 января
Подавший сигнал тревоги пассажирский Boeing 737 сел в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.