Бывшие главы Госдепа и Пентагона высказались о судьбе новых регионов России

Бывшие главы Госдепа и Пентагона заявили, что Россия не уступит Украине новые регионы

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс высказались о судьбе новых регионов России в статье для газеты The Washington Post.

По мнению политиков, российская сторона не уступит Украине территории, присоединенные в ходе специальной военной операции. «Если он [президент России Владимир Путин — прим. ред.] не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления, чтобы установить контроль над остальной частью украинского побережья Черного моря, всем Донбассом, а затем двигаться на запад», — отметили они.