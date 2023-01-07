Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:23, 7 января 2023Мир

Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США

Пользователей Twitter возмутил «рождественский подарок» Зеленскому с военной помощью США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/ Globallookpress.com

Американские пользователи Twitter раскритиковали новый пакет военной помощи США Киеву, который президент Украины Владимир Зеленский назвал «рождественским подарком».

«Я приветствую пакет оборонной помощи США. Спасибо президенту Джо Байдену за совершенно новые вооружения. Шикарный рождественский подарок для Украины», — написал глава государства.

Комментаторы возмутились тем, что Зеленский называет оружие рождественским подарком и задались вопросом, на что уходят деньги американских налогоплательщиков.

Материалы по теме:
Крах однополярного мира. Почему гегемония США принесла человечеству революции, войны и неравенство?
Крах однополярного мира.Почему гегемония США принесла человечеству революции, войны и неравенство?
10 декабря 2022
Зеленский встретился с Байденом. Миллиарды долларов и комплексы Patriot: что еще надеется получить Украина от США?
Зеленский встретился с Байденом.Миллиарды долларов и комплексы Patriot: что еще надеется получить Украина от США?
22 декабря 2022

«Вы считаете оружие для убийства рождественским подарком? Какое отвратительное заявление», — написал @Alexmcbme. С ним согласился @justinboss24: «Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность».

«Американские налогоплательщики сделают вас миллиардером к концу этой войны. Вот это называется "благотворительность"!» — добавил @AliSoulful.

«На данный момент очевидно, что это противостояние США против России в украинской форме с использованием современного американского оборудования», — заявил @JiroGuerrero.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву крупнейшего за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов. Он поблагодарил США поддержку и отметил, что стране удалось вывести оборонное партнерство с западными государствами на новый уровень.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в начальной школе
Врач назвала способы облегчить симптомы аллергии на холод
Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США
В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
Патриарх Кирилл назвал последствия раскола Украинской церкви
Пентагон рассказал о помощи украинским военным в ремонте техники
Патриарх Кирилл назвал условие мира на Украине
В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну
Пентагон пообещал побуждать партнеров оказывать военную поддержку Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.