Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США

Пользователей Twitter возмутил «рождественский подарок» Зеленскому с военной помощью США

Американские пользователи Twitter раскритиковали новый пакет военной помощи США Киеву, который президент Украины Владимир Зеленский назвал «рождественским подарком».

«Я приветствую пакет оборонной помощи США. Спасибо президенту Джо Байдену за совершенно новые вооружения. Шикарный рождественский подарок для Украины», — написал глава государства.

Комментаторы возмутились тем, что Зеленский называет оружие рождественским подарком и задались вопросом, на что уходят деньги американских налогоплательщиков.

«Вы считаете оружие для убийства рождественским подарком? Какое отвратительное заявление», — написал @Alexmcbme. С ним согласился @justinboss24: «Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность».

«Американские налогоплательщики сделают вас миллиардером к концу этой войны. Вот это называется "благотворительность"!» — добавил @AliSoulful.

«На данный момент очевидно, что это противостояние США против России в украинской форме с использованием современного американского оборудования», — заявил @JiroGuerrero.

Ранее Зеленский прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву крупнейшего за все время пакета помощи в размере трех миллиардов долларов. Он поблагодарил США поддержку и отметил, что стране удалось вывести оборонное партнерство с западными государствами на новый уровень.

