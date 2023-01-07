Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:51, 7 января 2023Ценности

Платье принцессы Дианы продадут на аукционе за миллионы рублей

Вечернее платье принцессы продадут на аукционе Sotheby's за миллионы рублей

Фото: sothebys.com

Вечерний наряд, который носила принцесса Диана, продадут на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за миллионы рублей. Соответствующая информация появилась на сайте торгового дома.

Речь идет о платье темно-баклажанового цвета из шелка и бархата без бретелек и с юбкой в ​​форме тюльпана, дополненной тремя пуговицами сзади. Данный предмет гардероба, созданный в 1989 году модельером Виктором Эдельштейном, оценивается экспертами в сумму от 80 до 120 тысяч долларов (от 5,8 до 8,7 миллиона рублей). Он выставлен на торги во второй раз, после того как в 1997 году также был продан на аукционе Sotheby's.

Известно, что в указанном наряде принцесса в том числе появлялась на страницах журнала Vanity Fair 1997 года, отмечает Forbes. Фотограф Марио Тестино стал автором съемки, сделанной за три месяца до гибели Дианы.

В декабре сообщалось, что крест Attallah Cross принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей. Аксессуар известен благодаря появлению матери принцев Гарри и Уильяма на благотворительном балу в 1987 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Посол Украины заявил о «непостижимых» потерях в живой силе
Байден начал готовиться к переизбранию
Военкор объяснил необходимость взятия Марьинки
51-летняя Лера Кудрявцева продемонстрировала фигуру в купальнике
Байден убежал от журналистов и попал на видео
Российский боец поможет сопернику Махачева в подготовке к поединку
Пригожин объяснил особенности Артемовска и рассказал о танках в подземелье
Режиссер «Аватара» захотел снять новые части блокбастера
Задержаны готовившие теракт в Стамбуле боевики
Три российских танка сразились с двумя украинскими
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.