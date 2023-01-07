Пентагон оценил ситуацию с военной помощью Украине на фоне раскола в Конгрессе

Пентагон: США продолжат оказывать Украине военную помощь, несмотря на раскол в Конгрессе

Заместитель помощника главы Минобороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, оценивая возможность прекращения военной помощи Украине на фоне раскола в палате представителей Конгресса, где четвертый день не могут избрать спикера, рассказала, что, несмотря на это, обе партии продолжат поддерживать Киев, сообщает ТАСС.

«Хотя я практически уверена, что детали оказываемой помощи будут меняться со временем, я полагаю, что поддержка останется на высоком уровне», — заявила она, отметив, что обе партии заверили ведомство в готовности оказывать Киеву поддержку в вопросе обеспечения безопасности.

Представитель Пентагона подчеркнула, что Конгресс уже предоставил необходимые фонды, благодаря которым США могут закупать вооружения на замену переданных Киеву.

Ранее стало известно, что в палате представителей Конгресса США был проведен 12-й тур голосования за нового спикера, по итогам которого вновь не был выявлен победитель. Изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти получил 213 голосов, его однопартийцы Джим Джордан и Кевин Херн — четыре и три соответственно, а демократ Хаким Джеффрис — 211.