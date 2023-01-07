Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 7 января 2023Мир

Пентагон оценил ситуацию с военной помощью Украине на фоне раскола в Конгрессе

Пентагон: США продолжат оказывать Украине военную помощь, несмотря на раскол в Конгрессе

Фото: Jon Cherry / Reuters

Заместитель помощника главы Минобороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер, оценивая возможность прекращения военной помощи Украине на фоне раскола в палате представителей Конгресса, где четвертый день не могут избрать спикера, рассказала, что, несмотря на это, обе партии продолжат поддерживать Киев, сообщает ТАСС.

«Хотя я практически уверена, что детали оказываемой помощи будут меняться со временем, я полагаю, что поддержка останется на высоком уровне», — заявила она, отметив, что обе партии заверили ведомство в готовности оказывать Киеву поддержку в вопросе обеспечения безопасности.

Представитель Пентагона подчеркнула, что Конгресс уже предоставил необходимые фонды, благодаря которым США могут закупать вооружения на замену переданных Киеву.

Ранее стало известно, что в палате представителей Конгресса США был проведен 12-й тур голосования за нового спикера, по итогам которого вновь не был выявлен победитель. Изначальный фаворит гонки, республиканец Кевин Маккарти получил 213 голосов, его однопартийцы Джим Джордан и Кевин Херн — четыре и три соответственно, а демократ Хаким Джеффрис — 211.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Путин приехал на рождественское богослужение в Благовещенский собор Кремля
Священник-блогер предложил способ православно встретить Новый год
Российский военнослужащий заявил о нарушении Украиной режима прекращения огня
Пентагон оценил ситуацию с военной помощью Украине на фоне раскола в Конгрессе
В Центральную Россию придут морозы до 35 градусов
Байден во время выступления ошибся в дате штурма Капитолия
Пентагон отказался комментировать сообщения о «психической атаке» на Россию
Турция продолжит переговоры с Россией об отсрочке оплаты газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.