В Турции 10 человек пострадали после обрушения крыши отеля

CNNTurk: 10 человек пострадали после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш в Турции

Десять человек пострадали после обрушения крыши отеля в Турции. Об этом телеканалу CNNTurk сообщил губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз.

Отмечается, что инцидент случился в городе Сарыкамыш, в одной из гостиниц которого проходило мероприятие, посвященное поминовению мучеников. Так, во время театрализованного представления в холле обрушился потолок.

Впоследствии на место происшествия были направлены бригады для оказания помощи, извлекшие пострадавших из-под обломков. Так, 10 человек оказались госпитализированы. «Внутри [отеля] никого не осталось и жизням [гостей] не угрожает опасность», — отметил министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу.

В декабре сообщалось, что по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Взрыв произошел на трассе Диарбакыр — Мардин.