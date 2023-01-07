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20:16, 7 января 2023Мир

В Турции 10 человек пострадали после обрушения крыши отеля

CNNTurk: 10 человек пострадали после обрушения крыши отеля в городе Сарыкамыш в Турции

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Десять человек пострадали после обрушения крыши отеля в Турции. Об этом телеканалу CNNTurk сообщил губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз.

Отмечается, что инцидент случился в городе Сарыкамыш, в одной из гостиниц которого проходило мероприятие, посвященное поминовению мучеников. Так, во время театрализованного представления в холле обрушился потолок.

Впоследствии на место происшествия были направлены бригады для оказания помощи, извлекшие пострадавших из-под обломков. Так, 10 человек оказались госпитализированы. «Внутри [отеля] никого не осталось и жизням [гостей] не угрожает опасность», — отметил министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу.

В декабре сообщалось, что по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Взрыв произошел на трассе Диарбакыр — Мардин.

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Алина Гостева
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