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10:14, 7 января 2023Путешествия

Неизвестный позвонил из Германии и заявил о минировании самолета в Японии

NHK: неизвестный позвонил из Германии и заявил о минировании самолета Jetstar в Японии

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Угроза взрыва зафиксирована на самолете компании Jetstar, который направлялся из токийского аэропорта Нарита в Фукуоку и экстренно сел вблизи Нагои. Такое сообщение о минировании было сделано из Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Утром в субботу, 7 января, в аэропорт Нарита позвонил неизвестный из Германии. На английском языке он сообщил, что в самолете заложена 100-килограммовая бомба.

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Варвара Кошечкина
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