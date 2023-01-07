Неизвестный позвонил из Германии и заявил о минировании самолета в Японии

NHK: неизвестный позвонил из Германии и заявил о минировании самолета Jetstar в Японии

Угроза взрыва зафиксирована на самолете компании Jetstar, который направлялся из токийского аэропорта Нарита в Фукуоку и экстренно сел вблизи Нагои. Такое сообщение о минировании было сделано из Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Утром в субботу, 7 января, в аэропорт Нарита позвонил неизвестный из Германии. На английском языке он сообщил, что в самолете заложена 100-килограммовая бомба.

