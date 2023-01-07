Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:41, 7 января 2023Мир

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в начальной школе

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы в ходе ссоры

Фото: Pixabay

В США полиция задержала шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начальной школы в штате Вирджиния, сообщает телеканал CNN.

По словам начальника полиции Стива Дрю, между участниками инцидента произошла ссора, в ходе которой школьник выстрелил в преподавателя. При этом других учеников не было поблизости. Он также отметил, что учительница находится в критическом состоянии и ее раны считаются опасными для жизни.

Ранее в США приговорили к пожизненному заключению 72-летнюю жительницу штата Флорида, которая шесть раз выстрелила в мужчину, отвергшего ее ухаживания. Прибывшим на место полицейским она заявила, что сосед попытался вломиться в жилище с целью ограбления. Жертву пенсионерки спасли врачи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в начальной школе
Врач назвала способы облегчить симптомы аллергии на холод
Американцы раскритиковали «рождественский подарок» Зеленскому от США
В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ
Патриарх Кирилл назвал последствия раскола Украинской церкви
Пентагон рассказал о помощи украинским военным в ремонте техники
Патриарх Кирилл назвал условие мира на Украине
В США назвали способную сыграть особую роль в урегулировании на Украине страну
Пентагон пообещал побуждать партнеров оказывать военную поддержку Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.