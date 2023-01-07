В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу в начальной школе

В США шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы в ходе ссоры

В США полиция задержала шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начальной школы в штате Вирджиния, сообщает телеканал CNN.

По словам начальника полиции Стива Дрю, между участниками инцидента произошла ссора, в ходе которой школьник выстрелил в преподавателя. При этом других учеников не было поблизости. Он также отметил, что учительница находится в критическом состоянии и ее раны считаются опасными для жизни.

Ранее в США приговорили к пожизненному заключению 72-летнюю жительницу штата Флорида, которая шесть раз выстрелила в мужчину, отвергшего ее ухаживания. Прибывшим на место полицейским она заявила, что сосед попытался вломиться в жилище с целью ограбления. Жертву пенсионерки спасли врачи.